F1 | GP Belgio, Bottas: “Hamilton è stato impeccabile”

Valtteri Bottas ha chiuso al secondo posto il Gran Premio del Belgio. Il finlandese non è riuscito a contrastare il dominio del compagno di squadra Lewis Hamilton e si è dovuto accontentare della piazza d’onore, perdendo terreno anche in classifica iridata dove paga 50 punti di ritardo dal campione del mondo in carica.

“La partenza è stata una grande opportunità ma Lewis se l’è giocata bene – ha dichiarato Bottas. Non sono riuscito a prenderlo in rettilineo. Queste due cose hanno fatto la differenza. Lewis è stato impeccabile oggi ed è stato bravo anche ieri. Sono felice che possa esserci un’altra opportunità il prossimo fine settimana”.