F1 | GP Bahrain, le zone DRS per il primo appuntamento della stagione

F1 GP Bahrain – La FIA ha ufficializzato i punti dove sarà possibile sfruttare il sistema DRS nel Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo la tre giorni di test della settimana scorsa, squadre e piloti torneranno a darsi battaglia al Sakhir International Circuit, il quale avrà il compito di aprire un calendario “maxi” composto da 22 appuntamenti che verranno spalmati fino a metà dicembre con il Gran Premio di Abu Dhabi.

Le zone DRS in Bahrain

Come lo scorso anno, la commissione gara ha scelto di attivare tre zone, le quali saranno posizionate nel rettilineo principale del circuito situato nella periferia di Manama, nella retta opposta che porta dalla 10 alla 11 e nell’allungo tra la curva 3 e la 4. Da notare che ogni zona avrà un proprio punto di attivazione, visto che le celle di rilevamento saranno posizionate prima della curva 15, tra la 9 e la 10 e subito dopo la 1.

Gli orari del fine settimana a Sakhir

Il programma del week-end, ricordiamo, per rispettare il periodo di Ramadan nel paese verrà articolato dal giovedì al sabato e non fino alla domenica. Si partirà giovedì con le classiche sessioni di libere in programma alle 12.30 e alle 16.30, mentre venerdì si tornerà in pista alle 13.30 per la terza e ultima FP. Successivamente, alle 17.00, le qualifiche che stabiliranno l’ordine di partenza della gara dell’indomani (ore 16.00). Tutte le sessioni andranno in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, mentre in chiaro la corsa andrà in differita su TV8 (qualifiche alle 22 di venerdì, gara alle 21.30 di sabato).