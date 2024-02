F1 | Racing Bulls, Ricciardo sul GP Bahrain: “Finalmente torniamo a correre”

F1 Ricciardo GP Bahrain – Tutto pronto in casa Racing Bulls per il prossimo Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale della stagione 2024 di Formula 1. Intervistato dal sito ufficiale della squadra, Daniel Ricciardo non ha nascosto il proprio entusiasmo per il primo round del campionato, precisando come la squadra abbia lavorato attivamente per garantirsi una vettura in grado finalmente di giocarsela per le posizioni all’interno della top dieci.

Ricciardo pronto a riprendere casco e guanti

“Finalmente si torna a correre, non vedo l’ora! A differenza dell’anno scorso, questa volta ho potuto prendere parte alla preparazione pre-stagione. Dopo il 2022, avevo proprio bisogno di una pausa ed è stato bello poter tornare a metà stagione, ma sotto il profilo della preparazione quello di quest’anno è un modo decisamente migliore per prepararsi. Sento che questo è l’inizio della seconda parte della mia carriera. L’aver avuto un po’ più di tempo libero mi ha dato una nuova prospettiva. Mi sto concentrando molto su quella che per me è come una seconda opportunità, ma allo stesso tempo non mi metto pressione. Sono affamato di risultati e fortemente motivato, senza stress o altri pesi sulle spalle che interferiscono con la mia vita”.

Tanti chilometri per lo sviluppo della VCARB01

Ricciardo, successivamente, si è focalizzato sull’attività di lavoro nei test pre-season, precisando come la vettura abbia compiuto un netto passo in avanti rispetto al pacchetto dello scorso anno: “Così come chiunque altro, ho avuto solo poche ore di test con la vettura di quest’anno. È normale che la nuova vettura sia migliore rispetto alla precedente, ma ciò che conta è la nostra posizione rispetto agli altri. Siamo migliorati più di loro o sono loro che sono migliorati più di noi? Le sensazioni sono positive, ma si è bravi solo nella misura in cui gli avversari ci permettono di esserlo. Sono rimasto in Bahrain dopo i test e insieme agli ingegneri abbiamo trascorso molte ore a studiare tutti i dati raccolti durante i tre giorni in pista, così da sapere cosa fare non appena scenderemo in pista per le prove libere”.

Bahrain primo banco di prova per la Racing Bulls

Infine, una valutazione sulla pista del Bahrain, appuntamento ormai consolidato all’interno del panorama mondiale: “Mi piace la pista del Bahrain, è un bel posto per iniziare la stagione. È piuttosto impegnativa, soprattutto con le gomme posteriori, perché l’asfalto è molto ruvido. Ho dei bei ricordi lì, ho fatto tanti punti, ma non sono mai andato a podio. La prima gara della stagione ha qualcosa di speciale e quando non si corre da qualche mese, le emozioni sono più forti. Puoi anche passare tanto tempo al simulatore, ma non ci si può allenare a correre intensamente – ruota a ruota – con 19 dei migliori piloti al mondo. Questo rende la prima gara dell’anno piuttosto emozionante”.