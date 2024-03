F1 | Verstappen apre il 2024 dominando il Gran Premio del Bahrain

Dove eravamo rimasti? Il 2024 si apre come si era chiuso il 2023, ma forse non è una sorpresa vedendo il vantaggio accumulato nell’ultima stagione dalla Red Bull, ovvero con una vittoria di Max Verstappen. A Sakhir l’olandese ha rubato la scena alla concorrenza, conquistando un successo mai in discussione fin dalla partenza. Il campione del mondo in carica, scattato dalla pole position, ha conservato la posizione dallo spegnimento dei semafori fino alla bandiera a scacchi.

Una dimostrazione di forza che pone, ancora una volta, Verstappen come grande favorita anche per la vittoria di questo Mondiale. L’alfiere della Red Bull ha concluso il Gran Premio del Bahrain infliggendo oltre ventuno secondi al compagno di squadra Sergio Perez.

“Credo che oggi sia andata molto meglio di quanto ci aspettassimo, la macchina era agevole da guidare con ogni mescola e avevamo un ottimo passo – ha dichiarato Verstappen, intervistato al termine della gara – Siamo rimasti fuori dai guai, è stato un ottimo inizio di anno. Mi sono trovato molto bene in macchina, è sempre molto speciale avere giornate del genere, perché non capita spesso che vada tutto così alla perfezione e di essere tutt’uno con la vettura”.

L’olandese ha poi aggiunto: “La partenza è stata buona, la prima curva è un tornante molto stretto e bisogna difendere l’interno per rimanere al sicuro. Ed è quello che abbiamo fatto, poi ci siamo concentrati sulla nostra gara”.