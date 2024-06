F1 | GP Austria, prove libere: Verstappen apre al comando

F1 GP Austria – Max Verstappen ha chiuso al comando la prima e unica sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

In una sessione caotica e compressa, a causa del format Sprint, l’olandese si è issato al comando della graduatoria generale dei tempi, fermando il cronometro 1’05″685, circa due decimi più rapido della McLaren di Oscar Piastri. L’olandese, specialista del Red Bull Ring grazie ai numerosi primato ottenuti negli ultimi anni, si è confermato il favorito numero alla vigilia, traendo indicazioni importanti in termini di feeling e assetto. Bene anche l’australiano, subito competitivo con il pacchetto MCL38. Terzo nella colonna dei tempi Charles Leclerc, davanti all’altra Ferrari di Carlos Sainz e alla Mercedes di Lewis Hamilton, autore del “time-attack” con gomme hard.

Verstappen, leader e noia al motore nelle libere in Austria

Un riscontro importante che ha confermato i passi in avanti compiuti dalla W15 nelle ultime settimane. Da notare che il Campione del Mondo in carica, a metà sessione, ha accusato un problema alla power unit che l’ha costretto a restare ai box per alcuni minuti. Fortunatamente l’avaria si è verificata lungo il rettilineo principale, aspetto che gli ha consentito – tramite i varchi al muretto box – di rientrare rapidamente ai box. Sesto Esteban Ocon, seguito da Lance Stroll, George Russell, Yuki Tsunoda e Fernando Alonso.

Anche Aston Martin, in questa mattinata di lavoro, si è confermata una mina vagante importante e potrebbe rivelarsi una sorpresa per la Sprint Shoot-Out che andrà in scena questo pomeriggio. 13° infine Lando Norris, autore di un errore sul finale della sessione che non gli ha permesso di stabilirsi nelle posizioni di vertice della classifica. L’alfiere della McLaren, prima dello svarione, aveva segnato il settore “viole” nel T1. Appuntamento alle 16.30 per la sessione che stabilirà l’ordine di partenza della gara breve che andrà in scena domani mattina alle 12.00.

