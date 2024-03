F1 | GP Arabia Saudita, risultati qualifiche: Verstappen demolisce il record della pista

F1 GP Arabia Saudita qualifiche – Prestazione straordinaria di Max Verstappen nella sessione di qualifiche valide per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo una prima parte estremamente equilibrata, soprattutto con la Ferrari di Charles Leclerc, l’olandese è riuscito a tirare fuori dal cilindro un giro super in Q3, garantendosi la prima pole position della carriera a Jeddah, oltre che la seconda stagionale dopo quella attenta pochi giorni fa a Sakhir. Un risultato importante che permetterà al Campione del Mondo in carica di gestire al meglio le prime fasi del Gran Premio di domani, che – ricordiamo, scatterà alle ore 18.00 con diretta su Sky.

Leclerc, come scritto, si è piazzato alle sue spalle con un distacco di circa tre decimi: un risultato comunque importante, anche in vista della gara, che rende merito al lavoro svolto non solo dal monegasco, ma anche dalla squadra con la “genuina” SF-24 (come ha ammesso lo stesso Leclerc via radio, oggi – considerando il crono di Verstappen – non era possibile ambire ad un migliore posizionamento in griglia). In terza posizione si è classificato Sergio Perez, colpevole di un giro non perfetto sul finale della Q3, seguito a ruota da Fernando Alonso e dalle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, in netta ripresa dopo le libere difficili di ieri.

Male le Mercedes: George Russell e Lewis Hamilton, settimo e ottavo, non sono riusciti a trovare il giusto feeling con la vettura, faticando enormemente in ogni fase della qualifica. Una condizione che li spingerà ad affrontare una gara di rimonta. Infine, a completare lo schieramento dei primi dieci Yuki Tsunoda e Lance Stroll. In evidenza la prestazione di Olivier Bearman, ad un passo dalla Q3 nonostante i pochi chilometri in vettura: l’inglese si è qualificato 11° ed è rimasto escluso dalla terza manche per poco meno di 40 millesimi sul tempo di Hamilton. Infine, da notare che dopo l’incidente di questa mattina, Guanyu Zhou non è riuscito a completare neppure un giro, aspetto che lo farà partire domani dall’ultima posizione. A seguire i risultati completi della qualifica a Jeddah.