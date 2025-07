F1 GP Arabia Saudita | Ferrari, Hamilton: “Grato di essere entrato in Q3”

Ancora difficoltà per Hamilton, settimo nelle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, quinta prova del mondiale 2025 di Formula 1. Il sette volte campione del mondo continua a fare fatica con la SF-25, vettura che evidentemente ancora non sente sua, così come risultano essere parecchio confusionarie le comunicazioni col box e con Riccardo Adami, ingegnere di pista espertissimo ma che ancora non è riuscito a legare con l’inglese e viceversa.

Un qualcosa sul quale entrambi devono lavorare, e questo potrebbe anche aiutare Lewis, comunque dedito al lavoro e ultimo a lasciare il paddock ieri dopo le libere, studiando ogni minimo particolare per estrarre il massimo possibile. Stando alle sue parole qui di seguito, sembra non si aspettasse nemmeno di entrare in Q3.

“È stata una qualifica complicata, come spesso accade – ha detto Hamilton. Non sono mai stato veramente in partita per tutto il weekend, senza fare grandi progressi da una sessione all’altra. Onestamente, sono grato di essere riuscito ad arrivare in Q3, considerando il livello che ho mostrato finora. Il mio ultimo giro non è stato eccezionale, ma stiamo facendo dei miglioramenti, anche durante il weekend”.

“Avrei dovuto fare meglio nel giro finale, ma sono comunque contento di essere riuscito a entrare nei primi dieci. Cercare di ottenere un buon tempo e trovare il giusto feeling con questa macchina sul giro secco è davvero una sfida per me. Ma non molliamo: continuiamo a spingere e a provarci. Abbiamo un supporto straordinario e stiamo lavorando duramente ogni giorno”.

