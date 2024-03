F1 | GP Arabia Saudita 2024, le strategie: una sola sosta e partenza con gomma media

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita è ormai prossimo. Max Verstappen ha conquistato la pole position numero 34 della sua carriera, dando tre decimi a Leclerc, Perez e Alonso, tutti alle sue spalle. Il campione olandese della Red Bull, nonostante tutte le voci e situazioni che avvengono attorno alla squadra austriaca, prova a concentrarsi soltanto sulla pista. A Jeddah speriamo di vedere uno spettacolo migliore rispetto a sette giorni fa in Bahrain, ma strategicamente parlando sarà molto complicato fare qualcosa di diverso, perché l’unica sosta è praticamente scontata visto il pochissimo degrado.

Le strategie consigliate da Pirelli per il GP dell’Arabia Saudita 2024

La Pirelli consiglia la partenza su gomma media, sosta tra il giro 19 e il 25 e ultimo stint con la gomma dura. In alternativa, al costo di fermarsi qualche tornata prima, via con le soft e poi su hard per l’ultima parte. Chiaramente il tutto, lo ricordiamo sempre, al netto di Safety Car, bandiere rosse e interruzioni varie. Molto complicata la scelta delle due soste, onestamente senza senso visto il pochissimo degrado, mentre qualcuno potrebbe azzardare una strategia media-soft, magari chi deve rimontare come le Mercedes.