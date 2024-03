F1 | Red Bull, Verstappen si schiera apertamente in favore di Marko

Quello che si sta consumando in casa Red Bull è una “guerra civile” che avrà importanti ripercussioni per quel che riguarda il futuro della struttura tecnico-sportiva della stessa scuderia di Milton Keynes. Le vicende che si sono consumate in queste settimane, e che hanno di fatto rafforzato la posizione del team principal Chris Horner, potrebbero portare – in attesa di comunicati ufficiali – l’addio di elementi di spicco all’interno della squadra anglo-austriaca.

Tra i quali figurerebbe anche Helmut Marko, con il consulente Red Bull che sarebbe sempre più lontano dalla galassia di Milton Keynes. Sulla vicenda che vede protagonista anche Marko ne ha discusso Max Verstappen, con il tre volte campione del mondo in carica che ha voluto manifestare tutta la sua vicinanza nei confronti di un perno storico che lo ha sponsorizzato portandolo al grande salto in Red Bull nel 2016.

“Deve chiaramente restare, non posso continuare senza di lui”, ha ammesso Verstappen, citato da Autosport. L’alfiere della Red Bull ha poi aggiunto: “Anche io faccio parte di questo percorso. Ho firmato fino al 2028, quindi è molto importante che alcuni pilastri rimangano al loro posto. Alla fine è una questione di rapporti all’interno del team e di comunicazione. Se scomparissero le priorità nel team, sarebbe una situazione impraticabile”

Verstappen, completando il proprio discorso, ha detto: “Ho sempre detto che l’obiettivo è tenere nella squadra tutte le persone importanti. Ciò che conta davvero è che bisogna guardare a ciò che ha ottenuto insieme a Dietrich (Mateschitz, ndr) fin dall’inizio. Certo, ci possono essere momenti difficili, ma proprio come in una relazione bisogna comunicare e così deve essere. Helmut e Christian sono sempre andati molto d’accordo e hanno realizzato molte cose insieme. Penso che Helmut abbia sempre sostenuto Christian, anche nei momenti più difficili della squadra a livello di prestazioni: bisogna rispettarlo. Le cose possono essere sempre aggiustate o risolte discutendo”.