F1 | Ferrari, Leclerc: “Sono ottimista, ma Red Bull ha un ritmo superiore al nostro”

Come sette giorni fa anche in Arabia Saudita, dove questo pomeriggio alle 18 scatterà la seconda gara stagionale del Mondiale 2024 di Formula 1, Charles Leclerc scatterà dalla prima fila accreditato del secondo tempo. A Jeddah, dopo l’appuntamento del Bahrain, si ripartirà dalla coppia Verstappen-Leclerc davanti a tutti anche se il monegasco della Ferrari ha ammesso come la scuderia di Milton Keynes abbia i favori del pronostico vedendo il ritmo mostrato anche sul tracciato cittadino di Jeddah.

Quella di Sakhir è stata una gara da dimenticare per Leclerc, con l’alfiere del Cavallino che non ha potuto fare altro che “domare” le problematiche ai freni che hanno afflitto la sua Ferrari SF-24 numero 16 dovendosi accontentare del quarto posto. Una prima difficile per Charles, che vorrà riscattarsi questo pomeriggio nel confronto con le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez.

“Sono sempre ottimista, sono certo che faremo del nostro meglio – ha dichiarato ieri Leclerc al termine delle qaulifiche – Sappiamo però che normalmente loro (Red Bull, ndr) hanno il sopravvento e hanno un ritmo migliore in qualifica e in gara. E guardando il gap di oggi (ieri) sarà difficile ottenere il primo posto domani. Ma farò tutto come sempre”.