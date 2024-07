F1 | Genè, il punto sulle libere a Silverstone: “McLaren molto forte, Ferrari farà una scelta” [VIDEO]

F1 Genè Ferrari – Durante la diretta della seconda sessione di libere valide per il Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Marc Genè ha analizzato quanto avvenuto nel venerdì di attività a Silverstone, evidenziando come ad oggi la favorita numero uno per il successo sia la McLaren.

Sia Lando Norris che Oscar Piastri si sono rivelati competitivi in ogni condizione di utilizzo della MCL38, ponendosi in una situazione di vantaggio nel confronto con Red Bull, Mercedes e Ferrari. Un’equilibrio parzialmente atteso alla vigilia che la squadra cercherà di confermare anche nella giornata di domani.

Per quanto riguarda la Rossa, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno continuato a girare con due specifiche aerodinamiche differenti (l’iberico con il pacchetto pre-Montmelò, il monegasco con l’ultima evoluzione della SF-24) con l’obiettivo di offrire un’idea chiara su che strada seguire in vista di sabato e domenica. Una decisione definitiva, dopo un’attenta analisi dei dati, verrà presa prima delle libere 3 che andranno in scena domani mattina.