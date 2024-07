F1 | McLaren è il team da battere a Silverstone: il punto di Ivan Capelli dopo le libere [VIDEO]

F1 McLaren GP Silverstone – McLaren è il team da battere nel fine settimana di Silverstone, teatro del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Come emerso nelle prime libere del venerdì, Oscar Piastri e Lando Norris si sono rivelati i più competitivi sia sul giro secco che sul passo gara, mostrando una marcia in più rispetto non solo a Ferrari e Mercedes, ma anche a Red Bull. Un’equilibrio chiaro, a conferma del grande lavoro che sta portando avanti lo staff diretto da Andrea Stella, ma che dovrà essere confermato anche nelle sessioni che andranno in scena sabato e domenica.