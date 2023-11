F1 | Gasly si apre sul rapporto con Ocon

E’ risaputo che per ogni pilota, il primo rivale è il compagno di squadra e nel team Alpine tra i due piloti francesi durante questa stagione, non sono mancati momenti di tensione come in Giappone, quando Pierre Gasly ha dovuto cedere la posizione a Esteban Ocon, lamentando poi tutta la sua frustrazione nel team radio, subito dopo aver tagliato il traguardo. Intervistato nel podcast “Beyond the Grid”, Pierre Gasly ha ammesso che era a conoscenza del fatto che la convivenza nel box con Ocon sarebbe stata tutt’altro che facile:

“Sapevo che non sarebbe stato facile ma allo stesso tempo sapevo anche che eravamo entrambi maturati molto. Conosco Esteban da molto tempo ormai e so come lavoriamo entrambi. Ero un po’ preoccupato perché non sapevo come mi avrebbe accolto e avrebbe lavorato con me. Abbiamo caratteri diversi, ma alla fine abbiamo lavorato molto bene insieme. Siamo abbastanza maturi e responsabili per offrire la giusta prestazione. Il nostro rapporto di lavoro è formale, ma non posso chiedere di più perché alla fine voglio solo essere competitivo. So che Esteban non mi inviterebbe a cena, ma per me va bene. Ci sarà sempre una sana competizione tra di noi, perché tutti vogliono battere l’altro. Ma ciò non deve influenzare lo sviluppo della squadra o della vettura. Stiamo entrambi lottando per la nostra carriera, entrambi vogliamo essere al top ed essere il leader della squadra. Lo rispetto e sono felice di accettare questa sfida. Esteban ha dimostrato di essere un pilota molto veloce e di talento, ed è esattamente il tipo di compagno di squadra di cui hai bisogno, qualcuno che ti spinga e faccia avanzare la squadra. So quanto vuole battermi e per me è lo stesso, non è niente di personale, alla fine voglio battere tutti i 19 rivali in pista. E per poterlo fare, ho bisogno che Esteban spinga me e la squadra ad andare avanti”.