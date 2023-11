F1 | Gran Premio di Las Vegas 2023: anteprima e orari TV

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in azione per l’attesissimo Gran Premio di Las Vegas che rientra nel calendario dopo ben 41 anni. Infatti, ci sono state ben due edizioni del Gran Premio e l’ultimo a vincere fu Michele Alboreto nel 1982. I preparativi sono in corso da mesi e sicuramente non mancheranno le critiche poiché secondo i piloti, l’interesse non sarà per la gara ma per lo sfarzo e lo show. Basti pensare che la pista è situata tra i più famosi Casinò e che persino i cordoli sono stati dipinti con i semi delle carte da poker. Team e piloti poi sono scettici sull’orario della gara, previsto per mezzanotte (alle 7:00 ora italiana) perché con l’abbassarsi delle temperature, le gomme potrebbero non essere così performanti.

GP Las Vegas: il programma del weekend

Si parte venerdì 17 novembre con le prime prove libere alle 05:30, seguite poi dal secondo turno di libere alle ore 09:00. Sabato 18 alle 05:30, si disputerà il terzo turno di prove libere che anticipa le qualifiche, previste alle 09:00. Domenica 19 alle 07:00 si spengono i semafori con la gara della durata di 50 giri.

*Orari su TV8 da confermare

Curiosità sul circuito

Las Vegas ha già ospitato due gare di F1 con la denominazione di Caesars Palace Grand Prix, nel 1981 (la gara fu vinta da Alan Jones con la Williams) e nel 1982 (vittoria di Michele Alboreto con la Tyrrell). Las Vegas vide inoltre Nelson Piquet e Keke Rosberg conquistare il titolo rispettivamente nell’81 e nell’82 con il quinto posto. Situato nel cuore di Las Vegas, il nuovo circuito cittadino di 6,2 km e 17 curve si snoda tra luoghi iconici come il Caesars Palace, il Bellagio e il Venetian. La velocità media dovrebbe eguagliare quella di Monza.