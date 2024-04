F1 | Ferrari, Vasseur: “Tanti dubbi sull’asfalto in Cina, la Sprint Race non ci aiuta”

Siamo entranti nella settimana del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Già nelle ore immediatamente successive alla bandiera a scacchi di Suzuka, il paddock si è interrogato sul format che vedremo in questo weekend e che vedrà l’esordio per questa stagione della Sprint Race: questo vuol dire una sola sessione di prove libere per trovare l’assetto giusto prima di entrare in parco chiuso, fare qualifiche e Sprint, poi riaprire il parco chiuso e poter lavorare sul set-up prima di rientrare nuovamente in parc fermé. Una situazione un po’ nuova, ma che non permette ai team di provare adeguatamente per trovare il giusto assetto. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari si chiede come sarà la tenuta del nuovo asfalto dopo cinque anni di assenza a Shanghai, pista costruita su una palude, quindi per forza di cose si è dovuti intervenire per coprire le buche causate dalla natura.

“Credo che il weekend della Cina sarà difficile – ha ammesso Vasseur. La situazione però sarà la stessa per tutti: il più grande interrogativo, per quanto mi riguarda sarà l’asfalto, perché il layout della pista lo conosciamo, ma per la maggior parte dei ragazzi del paddock c’è il dubbio sulla tenuta dell’asfalto, e forse rispetto all’ultima gara in Giappone avremo un clima più freddo. Il format non ci viene incontro: avremo meno gomme per tutto il weekend e ne dovremo centellinarne l’utilizzo nell’unica sessione di libere, per cui dovremo scegliere un assetto con il quale pensiamo che la macchina possa comportarsi subito bene, sarà quindi un’ora cruciale”.