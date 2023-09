F1 | Ferrari, Vasseur soddisfatto della prestazione di Sainz a Monza

La Ferrari ha concluso ottimamente l’appuntamento casalingo di Monza, dove è riuscita a conquistare il podio con Carlos Sainz. Lo spagnolo, partito davanti a tutti dopo una grande prestazione al sabato che gli è valsa la pole position, non è riuscito ad arginare in gara il lo strapotere della Red Bull che ha messo la freccia con entrambe le vetture sulla SF-23 numero 55 andando così a conquistare l’ennesima doppietta stagionale.

Analizzando il weekend del Gran Premio d’Italia, Frederic Vasseur ha esternato tutta la sua soddisfazione per la perfomance mostrata dalla Ferrari soprattutto per quel che riguarda Sainz. Per il team principal della Ferrari la prova fornita da Sainz ha permesso allo stesso pilota del Cavallino di accrescere la propria esperienza anche in vista delle prossime gare.

“È la prima volta che abbiamo lottato con la Red Bull, ma il loro ritmo era sicuramente migliore del nostro – ha dichiarato Vasseur, citato da RaceFans – Ma siamo riusciti a restare al loro livello per buona parte della gara. Certamente è stato il miglior fine settimana in assoluto”.

Vasseur ha poi aggiunto: “Sono più che contento anche per Carlos perché penso abbia fatto un passo avanti. Non necessariamente nelle qualifiche e in gara, ma direi anche nella preparazione del fine settimana e dal primo giro delle FP1 era lì. Ed è una bella lezione anche per il prosieguo della stagione”.