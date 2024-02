F1 | Ferrari, Vasseur: “Sainz farà un ottimo lavoro, ma Hamilton rappresenta il futuro”

Il 2025 segnerà l’inizio di una nuova era per la Ferrari e per la stessa Formula 1: l’arrivo a Maranello di Lewis Hamilton. L’inglese, dopo aver detto di no in passato alla Signora in rosso, ha ceduto alla corte del Cavallino e dal prossimo anno formerà una coppia pazzesca con Charles Leclerc.

Discutendo del futuro arrivo del sette volte campione del mondo, Frederic Vasseur ha ammesso in tutta onestà che un pilota del calibro di Hamilton rappresenti un’opzione molto allettante nonostante la Ferrari abbia contato – e continuerà a farlo per i prossimi nove mesi – del talento di Carlos Sainz.

“Se questo è ingiusto nei confronti di Sainz? Non so se sia la parola giusta perché per il team l’opzione Lewis è un qualcosa da considerare sempre e in ogni caso – ha dichiarato Vasseur, intervistato dal Mundo Deportivo – E’ il pilota più brillante in griglia, il pilota con più esperienza e è molto positivo per noi. Non ha nulla a che fare con Carlos”.

Vasseur ha poi aggiunto: “Carlos ha fatto un ottimo lavoro l’anno scorso e sono sicuro che farà lo stesso quest’anno, è un pilota molto professionale e abbiamo un buon rapporto personale ma dobbiamo concentrarci sul futuro”.