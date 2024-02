F1 | Ferrari-Hamilton, Rosberg sostiene la scelta dell’ex compagno di squadra

Nico Rosberg è d’accordo con la scelta presa da Lewis Hamilton che a fine anno chiuderà il lungo rapporto con Mercedes per trasferirsi a Maranello, dove dal 2025 prenderà il posto di Carlos Sainz diventando così un pilota della Ferrari.

Rosberg, che con Hamilton ha condiviso l’esperienza in Mercedes che ha portato entrambi a sfidarsi in pista per il titolo tra 2014 e 2016, ha sottolineato come il futuro alfiere del Cavallino possa realizzare quel sogno che aveva da bambino come ha scritto recentemente sui social lo stesso sette volte campione del mondo.

“Mi ha sorpreso – ha dichiarato Rosberg, intervistato dal Suddeutsche Zeitung – Ma se facciamo un discorso generale, ci sono due team leggendari per cui tutti vogliono correre: Ferrari e Mercedes. Quindi posso capire che con questo passaggio stia realizzando un sogno personale”.

Lo stesso Rosberg ha ammesso che non prenderebbe in considerazione l’idea di tornare in Formula 1 proprio in Mercedes al posto di Hamilton: “Non ho intenzione di tornare. Dovrei prepararmi intensamente per un anno intero solo per allenare nuovamente il cervello”.