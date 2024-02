F1 | Ferrari, Leclerc vola alto: non si accontenterebbe di un paio di vittorie nel 2024

Ecco il manifesto leclerchiano. Charles Leclerc non intende minimamente accontentarsi di qualche sporadica vittoria nel 2024, ma preferirebbe volare alto lottando costantemente per il successo lungo tutto l’arco della stagione. Il monegasco, discutendo con i giornalisti nella giornata della presentazione della SF-24, ha sottolineato ancora una volta la sua fame di vittorie dopo un 2023 caratterizzato da diverse difficoltà.

La Ferrari infatti, dopo le criticità emerse soprattutto nella prima parte del campionato, è riuscita a risalire la china ma i miglioramenti mostrati in pista dalla SF-23 non sono bastati per avere la meglio sulla Mercedes nella lotta per il secondo posto nel Mondiale costruttori. L’unica gioia della Rossa è arrivata a Singapore, dove il Cavallino è riuscito a conquistare l’unica vittoria non firmata Red Bull della stagione grazie a Carlo Sainz.

Leclerc, che ancora un volta ha rimarcato la sua particolare sensibilità sul giro secco ottenendo cinque pole position, non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio concludendo il 2023 al quinto posto nella classifica generale piloti precedendo il compagno di squadra.

“Se potrei accontentarmi di due o tre vittorie in stagione? No, non è abbastanza – ha dichiarato Leclerc, citato da Motorsport Week – Voglio vincere più gare possibile, faremo i conti a fine anno per capire anche dove saremo dopo la prima gara e quanto saremo competitivi”.

L’alfiere del Cavallino ha poi aggiunto: “È molto difficile tracciare un quadro dove saremo dopo la prima gara, dipenderà anche da quello, ma due o tre vittorie non sono il mio obiettivo: ne voglio vincere quante più possibili”.