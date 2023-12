Formula 1 | Ferrari, Cardile accende la speranza dei tifosi del Cavallino

Formula 1 Ferrari Cardile – Presnete alla cerimonia di consegna dei Caschi d’Oro, avvenuta ieri a Roma, presso al Sala delle Armi al Foro Italico, Enrico Cardile ha tracciato un primo bilancio sul lavoro attualmente in corso sulla monoposto 2024, precisando come l’ampio studio portato avanti sulla SF-23 abbia aiutato i tecnici a comprendere e risolvere gran parte delle complessità che hanno penalizzato le prestazioni di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il Direttore Tecnico della Rossa, proprio in tal senso, ha confermato che la Ferrari affronterà i test di febbraio con una monoposto totalmente diversa, la quale dovrebbe offrire dei riscontri totalmente differenti rispetto a quelli ottenuti negli ultimi dodici mesi.

Cardile e l’ottimismo sulla vettura 2024

“Nell’ultima stagione abbiamo avvicinato le prestazioni della Red Bull, grazie anche al lavoro di comprensione sulla SF-23. Abbiamo capito perchè le nostre performance non erano quelle che ci aspettavamo. Il prossimo anno scenderemo in pista con una vettura diversa, questo lo posso assicurare. Inoltre possiamo dire che i limiti della Rossa di quest’anno sono stati superati”.

Ferrari, il punto sull’annata

La stagione della Scuderia del Cavallino, ricordiamo, si è rivelata ben al di sotto delle aspettative. Tralasciando la vittoria ottenuta da Carlos Sainz a Singapore, l’unica non targata Red Bull del campionato, la compagine capitanata da Frederic Vassuer non è riuscita a mostrare una buona continuità nel corso dell’anno, aspetto che l’ha portata a chiudere alle spalle della Mercedes nel mondiale Costruttori. Una condizione non accettabile che sta spingendo i tecnici a trovare delle contromisure per quelli che riguarda la monoposto che scenderà in pista a partire dai test pre-season di Sakhir in programma nel mese di febbraio.