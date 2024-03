F1 | Ferrari, Vasseur: “Bearman sarà la nostra riserva principale”

La gara di Jeddah, dove la Formula 1 ha corso nel precedente weekend, ha rappresentato una svolta (inaspettata) nella carriera del giovane Oliver Bearman. L’inglese infatti ha sostituito splendidamente Carlos Sainz sulla Ferrari SF-24, con lo spagnolo costretto al forfait forzato in Arabia Saudita a causa di un’imprevista operazione di appendicite. Il weekend arabo ha così attirato i riflettori mediatici sul 18enne della FDA, che ha disputato una grande gara conclusa al settimo posto.

Frederic Vasseur, discutendo dell’eccellente esordio in un fine settimana iridata di Bearman, ha indicato come il pilota in forza al team Prema in Formula 2 sarà la principale riserva del Cavallino anche nel prosieguo del Mondiale 2024.

“Quello di Jeddah ha rappresentato una buona prova per Oliver. Per quel che riguarda Melbourne e Imola correrà in Formula 1, ad ora questa è la sua sfida più importante”.

Il team principal francese, continuando a discutere su Bearman, ha detto: “Abbiamo deciso che quando Oliver sarà con noi, sarà la riserva. Quando non potrà esserci sarà impegnato al simulatore”.