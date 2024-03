F1 | Aston Martin, Krack: “Non è un segreto che vogliamo continuare con Alonso”

L’Aston Martin vuole continuare con Fernando Alonso. La squadra di Lawrence Stroll, per bocca del team principal Mike Krack, ha ancora una volta esternato l’intenzione di voler proseguire con il due volte campione del mondo. Ma al tempo stesso dovrà essere lo stesso spagnolo ad essere convinto nell’estendere il contratto con ilo team di Silverstone che scade al termine di questa stagione.

Alonso, che il prossimo 29 luglio compirà 43 anni e che ha iniziato la sua seconda stagione con l’Aston Martin ereditando il sedile di Sebastian Vettel, è finito al centro del chiacchiericcio mediatico per un’eventuale sostituzione di Lewis Hamilton (dal 2025 in Ferrari) in Mercedes.

“Non è un segreto che voglia essere lui a decidere il suo futuro e non è un segreto che vogliamo continuare a lavorare con Fernando – ha dichiarato Krack, discutendo con vari media – Ma la cosa importante è che gli diamo una macchina veloce in modo che creda nella squadra e nel progetto, perché è normale che un pilota come lui piaccia a tutte le squadre. Il resto lo discuteremo nelle prossime settimane”.

Il team principal dell’Aston Martin ha poi aggiunto: “Cercheremo di trattenerlo, è indiscussa la sua abilità al volante. Spinge la squadra e la motiva con l’esempio. Dal primo all’ultimo minuto è esemplare e questo lo trasmette al resto della squadra, ed è qualcosa che vogliamo preservare”.