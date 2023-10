F1 | Ferrari unica alternativa alla Red Bull, parola di Sainz

Carlos Sainz non ha dubbi. Lo spagnolo, presente ieri a Madrid per una conferenza stampa dello sponsor Estrella Galicia, ha infatti sottolineato come la Ferrari sia l’unica reale antagonista e alternativa alla Red Bull. In un anno letteralmente dominato dalla scuderia di Milton Keynes, che a Suzuka ha conquistato matematicamente il sesto Mondiale costruttori della propria storia e che in Qatar chiudere la pratica piloti con Max Verstappen, la squadra del Cavallino è stata l’unica ad interrompere l’egemonia anglo-austriaca proprio con Sainz a Singapore.

“Con il nuovo regolamento la Red Bull ha dimostrato di essere quasi imbattibile, noi siamo gli unici che possono avere la meglio su di loro – ha dichiarato Sainz – Sappiamo esattamente cosa mi manca per poter migliorare”.

Sainz, completando la propria disamina, ha poi aggiunto: “La Red Bull sta facendo la differenza. Se non ci fosse, la Ferrari vivrebbe una stagione buona e parleremmo di una delle stagioni più equilibrate e divertenti in Formula 1 con Aston Martin, McLaren, Ferrari, Mercedes: tutti abbiamo un livello simile”.