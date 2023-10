F1 | Rinnovo Ferrari-Sainz, se ne discuterà in inverno

Carlos Sainz è intenzionato a voler rinnovare con la Ferrari. Lo spagnolo, arrivato a Maranello nel 2021 scelto direttamente da Mattia Binotto per prendere il posto di Sebastian Vettel, con il contratto attualmente in scadenza a fine 2024, ha ammesso che i colloqui con la squadra del Cavallino inizieranno solamente nei prossimi mesi.

L’alfiere della Rossa, che a Singapore con una grande prestazione ha conquistato la vittoria che ha interrotto la lunga striscia di successi consecutivi Red Bull in questa stagione, ha sottolineato come sia meglio parlare di futuro a motori spenti piuttosto che farlo quando la stagione è ancora in corso.

“Se sei in un buon momento della tua carriera sportiva è sempre più facile negoziare – ha dichiarato Sainz – Le ultime gare non hanno cambiato la prospettiva che la Ferrari ha su di me ed io sulla Ferrari. Conosciamo entrambi le capacità e il potenziale che abbiamo e le mie intenzioni in inverno saranno le stesse che avrei avuto se non avessi vinto a Singapore”.

Sainz, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Cercherò di decidere il mio futuro in inverno. Sapete già qual è la mia priorità a breve, medio e lungo termine. E spero che potremo saperlo in inverno. Con la Ferrari non ne abbiamo ancora parlato, ma non si tratta che io non voglia rinnovare. Non vogliamo essere distratti da un contratto quando abbiamo quattro mesi in inverno per sederci con calma e parlarne. È una questione di tempo”.