F1 | Ferrari trionfa anche in Messico: Sainz domina, Leclerc terzo e giro veloce

A soli sette giorni dalla doppietta di Austin, la Ferrari conquista nuovamente il gradino più alto del podio, dominando anche il Gran Premio di Città del Messico. Carlos Sainz è stato il protagonista assoluto del weekend: dopo aver ottenuto la pole position, ha vinto la gara con un sorpasso spettacolare su Max Verstappen nelle prime fasi e ha gestito il comando fino alla fine. Charles Leclerc ha contribuito al successo del team, conquistando la terza posizione e sottraendo a McLaren il punto del giro più veloce, portando così il bottino del team a 41 punti.

Lo spagnolo, dopo aver perso la testa della corsa in partenza, ha ripreso il comando con una manovra magistrale su Verstappen al nono giro, cogliendo l’olandese di sorpresa. Da quel momento in poi, lo spagnolo ha condotto una gara perfetta, sfruttando al massimo il potenziale della sua SF-24. Charles, nel frattempo, ha approfittato della battaglia tra Max e Norris per risalire in seconda posizione, ma nel finale ha dovuto cedere la piazza d’onore all’inglese a causa del traffico dei doppiati.

Nonostante la perdita del secondo posto, Leclerc e la Ferrari non si sono persi d’animo, optando per una strategia aggressiva nel finale che ha permesso al monegasco di assicurarsi il giro più veloce. Questo risultato ha contribuito a consolidare la seconda posizione della Scuderia di Maranello nella classifica costruttori, a 29 punti dalla McLaren, con ancora quattro gare da disputare.

Sainz ha celebrato la sua quarta vittoria in carriera e la seconda della stagione, esprimendo grande soddisfazione per il supporto ricevuto dai tifosi locali: “Sono incredibilmente felice, questa vittoria è speciale per me. Sapevo che avrei potuto perdere la posizione al via, ma siamo riusciti a riprenderla rapidamente. Da lì in poi è stata una perfetta gestione delle gomme e del passo. Il lavoro della squadra è stato eccezionale e continueremo a lottare fino alla fine”.

Anche Leclerc ha riconosciuto l’ottimo lavoro del team, nonostante la sfida nel finale: “La mia gara è stata complicata, ma abbiamo massimizzato il nostro potenziale. Carlos ha fatto una grande gara e siamo riusciti a portare a casa punti importanti. Ora siamo molto vicini alla vetta nella classifica costruttori e in Brasile vogliamo continuare su questa strada”.

