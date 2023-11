F1 | Ferrari, svelata la livrea speciale per il GP di Las Vegas

La Ferrari, dopo aver presentato nella giornata di ieri le tute speciali di Charles Leclerc e di Carlos Sainz, nelle scorse ore ha svelato la livrea con cui correrà nel prossimo appuntamento iridato che si disputerà sul tracciato cittadino di Las Vegas dal 17 al 19 novembre. Maranello, per omaggiarne il ritorno in calendario, ha deciso di rendere biancorossa la SF-23.

An historic look for an all-new track.

Say hello to our SF-23 #LasVegasGP livery 😎 pic.twitter.com/tLXsPhkq1T

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 9, 2023