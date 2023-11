Formula 1 | Ralf Schumacher sui mal di pancia di Hulkenberg alla Haas

Formula 1 Haas Hulkenberg – In una recente intervista concessa alle colonne di Sky Sport DE, Ralf Schumacher ha parlato delle difficoltà che sta affrontando la Haas nel corso della stagione, precisando come la figura di Nico Hulkenberg stia cominciando a mostrare una certa “insofferenza” verso le scarse performance della VF-24.

Nonostante il corposo pacchetto di aggiornamenti presentato ad Austin, la vettura continua a faticare tremendamente sul passo gara, aspetto che non consente ai piloti di battagliare per le posizioni nobili della classifica. Una condizione che il tedesco non intende accettare e che punta a ribaltare già nel prossimo campionato, dove per forza di cose la scuderia statunitense dovrà attuare un cambio di filosofia radicale.

“L’aggiornamento sulla Haas non sembra funzionare è l’usura delle mescole è incredibilmente alta”, ha affermato il tedesco. “Haas ha offerto ad Hulkenberg la possibilità di tornare e per questo credo sia rimasto all’interno della squadra anche per il 2024. Allo stesso modo, però, Nico è consapevole che si trova in una via senza uscita”.

“Probabilmente la squadra non è più al passo con i tempi per competere in Formula 1 e lui lo sa. Sta affrontando la situazione in modo aperto e onesto e probabilmente spera di uscirne in qualche modo. Le sue dichiarazioni e il suo volto parlano chiaro. Lo capisco perché anche lui non ha più tanti anni di carriera davanti. Può ancora farcela. Ha vissuto 200 Gran Premi e non è mai salito sul podio. È chiaro che sta diventando impaziente”, ha concluso.