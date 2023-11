F1 | Ferrari sogna di fare bingo a Las Vegas [VIDEO]

F1 GP Las Vegas – Ferrari sogna il colpo grosso nel prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. In un week-end ricco di incertezze, dove gli equilibri potrebbero variare a causa di diverse variabili – come ad esempio quella legata alla temperatura – la Ferrari è consapevole che le caratteristiche del cirucito, simili a quelle di Baku e Singapore, potrebbero premiare le qualità della SF-23.

Una condizione importante che se confermata potrebbe offrire a Charles Leclerc e Carlos Sainz una ghiotta occasione di rivalsa. Per farlo, però, si dovrà vincere la concorrenza della solita Red Bull, pronta a far sua l’ennesimo fine settimana della stagione, e il duo composto da Mercedes e McLaren, ancora a caccia della prima vittoria in stagione.

I motori, ricordiamo, si accenderanno domani alle 5.30 con la prima sessione di libere, la quale sarà seguita dalla seconda ora di lavoro alle 9.00. Sabato mattina FP3 (5.30) e qualifica (9.00), i cui tempi stabiliranno l’ordine di partenza della gara in programma domenica alle 7.00. Tutto sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.