Formula 1 | GP Las Vegas, i precedenti [VIDEO]

Formula 1 GP Las Vegas – In attesa delle prime libere di domani, Sky Sport ha raccontato i precedenti del Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. La gara è stata disputata solo in due edizioni, datate 1981 e 1982, ed entrambe si sono svolte all’interno del parcheggio del Caesars Palace, a pochi metri dal circuito che questo fine settimana ospiterà il ritorno della metropoli statunitense in Formula 1.

Entrambe le corse, posizionate alla fine della stagione, si sono rivelate decisive per l’assegnazione del campionato del mondo: nel primo caso ad aggiudicarsi il titolo su Nelson Piquet su Carlos Reutmann – favorito numero uno alla vigilia – e Jacques Laffite, mentre nel secondo ad ottenere il premio più ambito fu Keke Rosberg.

Le gare, invece, furono vinte da Alan Jones e Michele Alboreto. I motori, ricordiamo, si accenderanno domani alle 5.30 con la prima sessione di libere, la quale sarà seguita dalla seconda ora di lavoro alle 9.00. Sabato mattina FP3 (5.30) e qualifica (9.00), i cui tempi stabiliranno l’ordine di partenza della gara in programma domenica alle 7.00. Tutto sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.