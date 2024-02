F1 | Ferrari SF-24, info e orari sulla presentazione di martedì 13 febbraio

F1 Ferrari SF-24 – In una nota pubblicata sui social nel tardo pomeriggio di ieri, la Scuderia Ferrari ha annunciato info e orari sulla presentazione della nuova SF-24, vettura con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1.

Come già anticipato più volte nel corso delle ultime settimane, la Rossa mostrerà la nuova vettura tramite una breve presentazione online, la quale verrà messa in streaming sui canali social della Scuderia (Facebook, sito ufficiale e YouTube) martedì 13 alle ore 12.00. Una scelta diametralmente opposta a quella dello scorso anno, dove – ricordiamo – l’ormai “defunta” SF-23 fu mandata subito in pista a Fiorano davanti a tutti i tifosi del Cavallino. Nel pomeriggio, invece, si terrà la classica conferenza stampa non solo col il Team Principal, Frederic Vasseur, ma anche con i piloti e con il nuovo Direttore Tecnico, Enrico Cardile.

Ferrari, ricordiamo, sarà la settima scuderia a presentare la propria vettura dopo Haas, Williams (solo livrea), Sauber, Alpine, Racing Bulls e Aston Martin. Alla Rossa seguiranno gli eventi di Mercedes e McLaren, in programma il 14, e quella della Red Bull, ufficializzata per il 15 febbraio. Successivamente le squadre si troveranno tutte i. Bahrain dal 21 febbraio per la prima e unica tre giorni di test pre-season.