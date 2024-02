F1 | Visa Cash App RB, piccolo spoiler della nuova livrea sui social

F1 Visa Cash App RB – In attesa della presentazione ufficiale di giorno 8, il team Visa Cash App RB (Racing Bulls) ha svelato una piccola anteprima della vettura che Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda porteranno in pista nel prossimo mondiale 2024 di Formula 1.

Come ampiamente già annunciato nelle scorse settimane, la compagine faentina vivrà una stagione di forti cambiamenti, sia per quanto riguarda la denominazione (nuove le partnership con Visa, appunto, e Cash App) e sia per i profili che occuperanno il “timone” di comando.

Laurent Mekies, infatti, occuperà il ruolo di Team Principal, prendendo il posto di Franz Tost, mentre la direzione generale della squadra spetterà a Peyer Bayer, il quale risponderà del proprio lavoro direttamente ai vertici della Red Bull. Una rivoluzione a 360° che mira a dare nuova linfa a squadra, apparsa in notevole difficoltà tecnica nelle ultime stagioni.

La presentazione della nuova vettura, ricordiamo, si terrà a Los Angeles – negli Stati Uniti – insieme a quella della sorella maggiore Red Bull, a conferma di una partnership – tecnica e manageriale – tornata “stretta” dopo l’allontanamento degli ultimi anni.