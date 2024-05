Mercedes | Wolff pensa agli altri: “Ferrari e McLaren non vincono da 16 anni”

Continua il periodo complicato per la Mercedes. Siamo al terzo anno con questi regolamenti tecnici, e anche la W15 non è stata certamente ben messa in pista da James Allison e compagnia cantante. Toto Wolff, team principal della Stella sta soffrendo e non poco la non competitività delle vetture che si sono susseguite negli ultimi tre campionati, e che probabilmente hanno contribuito all’addio di Lewis Hamilton. Per l’austriaco una mazzata dopo l’altra negli ultimi tempi, ma prova a smorzare un po’ la pressione ricordando i periodi di successi, cercando di spostare l’attenzione verso quei team, come Ferrari e McLaren, a digiuno da quasi un ventennio.

“Abbiamo vinto 115 volte e siamo stati battuti nelle ultime 50 gare – ha detto Toto. Chiaramente non vogliamo questo, e la sensazione che stiamo vivendo in questo momento è piuttosto orribile, ma ogni lunedì ci organizziamo per ripartire al meglio. La Ferrari? Non vince un mondiale costruttori dal 2008, mentre la Red Bull per otto anni non è riuscita nell’intento, mentre dominavamo noi. Bisogna mettere il tutto in prospettiva, ovvero è il terzo anno nel quale non vinciamo, ma non sono né otto, né sedici. Pensiamo un po’ alla McLaren: non alza il trofeo costruttori dal 1998 e quello piloti dal 2008. Noi l’anno scorso siamo arrivati secondi, non è ovviamente abbastanza, ma tra 10 o 20 anni si ricorderanno di noi per aver vinto otto titoli consecutivi, e poi ne abbiamo persi tre o quattro, certamente non sedici”.