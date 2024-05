F1 | La richiesta della Formula 1: livree migliori per il 2025

Con l’aumento delle dimensioni e del peso delle auto negli ultimi anni per adattarsi a tecnologie ibride sempre più costose, i team hanno gradualmente iniziato a rimuovere la vernice, che può aggiungere fino a diversi chilogrammi per auto. Infatti, molte delle monoposto attuali, hanno una base in carbonio nero e sono coperte con parsimonia da colore e sponsor. Secondo il quotidiano spagnolo Diario Sport, questo è diventato un “problema” dal punto di vista della FIA, ed è una posizione sostenuta anche dalla Formula One Management di proprietà di Liberty Media.

“Un problema è che le auto hanno troppo carbonio nudo, a causa del peso della vernice, quindi le auto hanno troppo nero”, ha dichiarato Nikolas Tombazis, capo delle monoposto della FIA.

“E’ stato fatto molto lavoro anche da tutti i team, per cambiare il tipo di vernice. In effetti, gran parte di esso oggi è un film estremamente sottile, per mantenere il peso il più basso possibile. Il risultato è che alcuni team sembrano utilizzare combinazioni di colori simili, quindi finiscono per avere auto che sembrano molto simili tra loro. Ne stiamo ancora discutendo con i team e se ne parlerà alla prossima F1 Commission”.

Tuttavia, ha aggiunto che una soluzione più semplice sarebbe semplicemente che i team comunicassero informalmente tra loro e dicessero: “Beh, se la tua auto è blu qui, la mia non sarà blu lì. Non vogliamo regolamentare le livree, ma vogliamo che le auto siano distinguibili”.

Il problema, secondo Tombazis è stato aggravato anche dai piloti:

“In passato, i piloti avevano caschi più riconoscibili perché c’erano design più semplici. E ora, con il cambiamento dei regolamenti, che consente di modificare il design dei caschi, tutti hanno questi design divertenti. Inoltre, gli spettatori non vedono comunque il casco a causa dell’halo. Dobbiamo trovare un modo per fare in modo che la gente possa riconoscere se si tratta di Russell o Hamilton”.