F1 | Ferrari SF-24, Leclerc “promette” una vettura più guidabile

La Ferrari ha presentato a mezzogiorno la nuova SF-24. Con un breve video sui propri canali ufficiali, la Rossa si è svelata al mondo con la sua classica colorazione raffinata con scorci bianchi e gialli. Vediamo una vettura diversa per concetto rispetto a quella vista negli anni passati, ma non è una copia della Red Bull come magari qualcuno poteva pensare. C’è chiaramente un accenno di quello che è stata la RB19, ma la Scuderia ha voluto comunque mantenere una sua filosofia. Charles Leclerc, fresco di rinnovo, spera di avere una vettura più guidabile e meno sensibile rispetto alla monoposto del 2023.

Ferrari SF-24, Leclerc: “Al simulatore passi avanti”

“La macchina mi piace molto, compresi i dettagli in bianco e giallo della carrozzeria – ha detto Leclerc. Ovviamente però quello che mi interessa di più sono le prestazioni perché è in pista che ci si gioca tutto. La SF-24 promette di essere meno sensibile e più guidabile e direi che per noi piloti è proprio quello che serve per poter fare bene. Mi aspetto un passo avanti sotto molti aspetti e da quello che ho potuto capire al simulatore credo che siamo dove vogliamo essere. In questa stagione l’obiettivo è essere sempre davanti: voglio ripagare con tante belle gare i nostri tifosi e tornare a dedicare loro delle vittorie”.