F1 | Ferrari, Sainz sull’appuntamento dell’Hungaroring: “Speriamo di trovare buone condizioni”

Operazione riscatto in quel di Budapest. La Ferrari è chiamata a invertire la rotta nell’appuntamento dell’Hungaroring dopo le difficoltà riscontrate nell’ultimo appuntamento di Silverstone. Oltremanica la scuderia del Cavallino ha sofferto le curve veloci, le temperature basse e le gomme più dure della Pirelli che hanno inciso sulla mancanza di ritmo della SF-23.

In Ungheria, su una pista lenta e “stop and go”, la Ferrari dovrebbe tornare a lottare con Mercedes, Aston Martin e McLaren. Carlos Sainz ha sottolineato che la competitività della Rossa varierà a seconda delle piste e questo renderà ancor più imprevedibile la lotta alle spalle della Red Bull.

“Ci attende una battaglia serrata alle spalle di Verstappen – ha dichiarato Sainz, intervistato durante la press conference del giovedì di Budapest – Chiaramente dipenderà dai tracciati, consapevoli che dovremo affrontare fine settimane migliori e peggiori. Qui speriamo di trovare delle condizioni buone”.

Da parte di Sainz non è mancato un accenno alla vittoria del connazionale Carlos Alcaraz, che ha trionfato a Wimbledon battendo in finale Novak Djokovic: “Sono orgoglioso, ma non sento pressione. Abbiamo ottimi atleti come Nadal, Alonso, nel basket e ora c’è anche Alcaraz. Vediamo seguiti da tanti tifosi e vedono qualcuno di noi che vince la domenica”.