F1 | Verstappen: “Contento per Ricciardo, ma dispiaciuto per de Vries”

Il Gran Premio d’Ungheria, penultimo appuntamento prima della pausa estiva, segna il ritorno in pianta stabile di Daniel Ricciardo in Formula 1. L’australiano, dopo il ritorno ad inizio stagione in Red Bull dove ha svolto la mansione di pilota di riserva, sarà alla guida dell’AlphaTauri al posto dell’olandese Nyck de Vries. Sull’avvicendamento avvenuto nella scuderia faentina ha esternato il proprio punto di vista Max Verstappen, con l’alfiere della Red Bull che conosce molto bene sia l’australiano che il connazionale.

“Ho già avuto modo di parlare molto con Daniel la scorsa settimana – ha dichiarato Verstappen, intervistato durante la press conference del giovedì di Budapest, citato da Formula1.com – Era molto eccitato! Anche dopo aver guidato la nostra macchina. Certo, è fantastico riavere Daniel in griglia, all’interno della famiglia. D’altra, essendo amico di Nyck, mi dispiace vederlo andare via. Purtroppo è così che funziona questo mondo. Non credo ci siano rancore. Devi andare avanti, ci sono molte altre opportunità in giro. Ora l’opportunità ce l’ha nuovamente Daniel, credo sia pronto per ripartire”.

Verstappen, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Se Daniel farà bene avrà l’opportunità per risalire, giusto? È tutto aperto. Nyck è un ilota incredibile, lo ha dimostrato in ogni categoria. Queste nuove generazioni di auto sono abbastanza difficile per i debuttanti, inoltre la macchina probabilmente non era la più competitiva. Questo ha reso tutto più difficile”.