F1 | Ferrari, Sainz sul successo di Singapore: “Qualcosa di cui sono orgoglioso”

C’è un pezzo di rosso nel 2023 a tinte blu Red Bull. In una stagione che ha la visto la scuderia di Milton Keynes monopolizzare la scena in pista, dove ha conquistato la bellezza di 21 successi in 22 appuntamenti, l’unica vittoria non firmata dalla squadra anglo-austriaca porta la firma di Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari infatti, grazie al successo colto a settembre scorso nella notte di Singapore, è stato il solo pilota non Red Bull a salire sul gradino più alto del podio nell’ultima stagione.

Un successo dove Sainz ha mostrato una lettura strategica impeccabile, mettendosi Lando Norris a tiro DRS per permettere all’inglese della McLaren di difendersi dagli attacchi di chi lo inseguiva, che fece la differenza sul risultato finale. Una gara dove, per stessa ammissione dello stesso Carlos, la Ferrari fece tutto alla perfezione.

“È qualcosa di cui sono orgoglioso – ha dichiarato Sainz, intervistato da AS – Più che essere l’unico, sarebbe stato molto facile sotto la pressione di quel momento, provare qualcosa di diverso per cercare di vincere. Invece siamo rimasti calmi e la squadra ha fatto un lavoro perfetto nelle soste e con la strategia”.

Lo spagnolo, completando il proprio discorso, ha detto: “Abbiamo fatto bene sotto pressione, sapendo che sarebbe stata probabilmente l’unica chance di vittoria. Non abbiamo sbagliato nulla. Questo mi fa sentire orgoglioso di me stesso e della squadra”.