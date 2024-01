F1 | Glock: “Sarebbe stato bello vedere Hamilton in Ferrari”

Lewis Hamilton in Ferrari. Una dinamica di mercato che resterà per sempre confinata nel campo dell’utopia. L’inglese infatti, che lo scorso anno ha rinnovato con un biennale il contratto con Mercedes, con tutta probabilità concluderà la propria carriera con la scuderia della Stella.

Timo Glock, discutendo del sette volte campione del mondo, ha ammesso come sarebbe stato interessante vederlo all’opera alla guida della Rossa. Ma al tempo stesso l’ex pilota della Toyota ha sottolineato come Lewis abbia preso la decisione più giusta scegliendo di rimanere con il team tedesco. Per infatti l’opzione Mercedes, al netto della Red Bull, resta quella più accreditata per riportare Hamilton in lotta per il Mondiale.

“Sorrido al solo pensiero che la gente affermi che Lewis abbia perso talento, è qualcosa di ridicolo – ha dichiarato Glock, intervistato da Bettingsites.co.uk – È impossibile, potrebbe accadere se avesse più di 50 anni. Forse se ha più di 50 anni. Se Lewis dovesse avere il pacchetto potrebbe laurearsi nuovamente campione del mondo”.

Glock, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Sarebbe stato bello osservarlo alla guida di una Ferrari. Ma se guardiamo la realtà la più grande possibilità di vincere il campionato è con la Mercedes, in quanto non si sarebbe accasato in Red Bull. Restando dove si trova ha preso la decisione migliore”.