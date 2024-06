F1 | Ferrari, Sainz pronto alla sfida: “Mi aspetto una qualifica molto serrata”

F1 Sainz GP Austria – Carlo Sainz ha incontrato i giornalisti nell’hospitality della Scuderia Ferrari HP alla vigilia del terzo weekend Sprint della stagione: “Avremo solo una sessione di prove libere e per questo sarà importante avvantaggiarsi quanto più possibile del lavoro di preparazione fatto a casa. Speriamo di aver fatto bene tutti i compiti per essere davanti fin da subito”.

Fino a otto macchine in due decimi

Sainz è convinto che a Spielberg, dove il tempo di percorrenza sul giro supera di poco i sessanta secondi, in qualifica – domani è prevista quella della Sprint, sabato pomeriggio quella per il Gran Premio – si possa assistere alla sessione più serrata di sempre: “Non mi meraviglierei di vedere fino a otto macchine in due decimi – ha detto lo spagnolo – e ogni piccola mossa azzeccata potrà darci il margine per scalare una o più posizioni”.

Concentrati su noi stessi

Carlos ha affermato che, paradossalmente, c’è un unico modo per ottenere il miglior risultato possibile: “Non bisogna farsi distrarre ma concentrarsi su noi stessi e curare ciascun dettaglio. Con la squadra sappiamo quello che dobbiamo fare e dobbiamo eseguire tutto nella maniera più precisa possibile. Probabilmente questa pista è più adatta alla nostra vettura rispetto a quella di Spagna, ma è necessario fare il massimo per estrarre il potenziale. Se ci riusciremo potremo lottare per la pole position e, quindi, anche per la vittoria”.