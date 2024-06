F1 | Aston Martin, Alonso felice di proseguire la collaborazione con Stroll

F1 Aston Martin – Intervistato dalla stampa nel media-day del prossimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Fernando Alonso ha approvato con soddisfazione la conferma di Lance Stroll in Aston Martin, sottolineando come la conoscenza dell’ambiente da parte del canadese sia un punto fisso per le ambizioni del team, soprattutto in vista della stagione 2026. Inoltre, l’iberico non ha nascosto di nutrire un rapporto di profonda stima nei confronti del compagno di squadra, anche grazie alla collaborazione professionale e umana che si è creata negli ultimi due anni di convivenza.

Alonso approva il rinnovo di Stroll in Aston Martin

“La conferma di Lance è una grande notizia per la squadra. Stroll ha trascorso buona parte della sua carriera in questo team e conosce alla perfezione questo ambiente e le persone che lo animano. E’ un punto saldo che ci può aiutare a migliorare nel medio e lungo termine. Anche per me si tratta di una buona notizia, perchè lavoro con qualcuno che la pensa come me. E’ una persona che si dedica molto al lavoro e nelle ultime settimane abbiamo trascorso parecchio tempo al simulatore, parlando inoltre delle dinamiche del team. Non ricordo di avere avuto questo tipo di relazione con gli altri miei compagni di scuderia. Come ho detto un paio di volte, sono qui per un progetto molto lungo. Spero che Lance prenda la leadership di questo team. Io lo sosterrò”.