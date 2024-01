F1 | Ferrari, Sainz: “Mi trovo bene con Leclerc, ci rispettiamo molto in pista”

Carlos Sainz ha esternato tutta la sua soddisfazione nel lavorare al fianco di Charles Leclerc. Lo spagnolo, chiamato da Maranello nel 2021 al posto di Sebastian Vettel, ha vissuto la sua terza stagione in rosso al fianco del monegasco sottolineando come tra i due il rapporto sia molto buono. L’ex alfiere della McLaren ha infatti ammesso come con Leclerc ci sia sano rispetto anche in pista, non portando finora gli alfieri del Cavallino ad alcun contatto fratricida.

Sainz, in un anno molto complicato come l’ultimo, ha regalato alla Ferrari quello che si è rivelato l’unico successo di Maranello nel 2023. Lo spagnolo a Singapore è stato protagonista di un weekend da assoluto protagonista che lo ha portato dapprima a stampare la pole al sabato e successivamente a trionfare in gara. Successo, quello colto da Sainz nella notte di Marina Bay, che si è rivelato anche il solo non firmato dalla Red Bull che ha letteralmente monopolizzato la scena con 21 successi in 22 appuntamenti.

“Mi trovo molto bene con Charles, ci rispettiamo molto in pista e mettiamo la Ferrari davanti – ha dichiarato Sainz, intervistato da AS – Facciamo parte della stessa squadra da tre anni e non c’è stato nessun incidente in pista. Siamo andati a tutte le gare quarti e quinti, primi e secondi, sempre vicini l’uno all’altro”.

Sainz poi, continuando a parlare di questo argomento e a precisa domanda sulla gerarchia tra piloti in Ferrari, ha risposto: “Credo che tutte le altre squadre lo vedranno come un punto di forza per la Ferrari. Non so se c’è una parte nella stampa o tra i tifosi che pensa che avere due piloti veloci insieme, vicini tra loro, sia una cosa negativa. Ma se vai dai dieci team principal e da tutte le persone che capiscono davvero questo sport e chiedi loro qual è la situazione ideale a livello di piloti ti diranno che dovresti sempre avere i due più veloci possibili, e che ci sia rispetto e non ci siano problemi. Se siamo i due più veloci è impossibile saperlo, ma ci rispettiamo”.