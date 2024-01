F1 | Verstappen: “Red Bull non ha progettato la monoposto secondo le mie esigenze”

Max Verstappen ha rispedito al mittente tutte quelle supposizioni che vorrebbero la Red Bull progettare la propria monoposto su misura per l’olandese. L’alfiere della squadra anglo-austriaca ha infatti sottolineato come il suo compito principale sia quello di adattarsi alla vettura che ha a disposizione per ottenere il massimo delle prestazioni. L’ultima stagione è stata incredibilmente positiva per Verstappen che ha letteralmente rubato la scena alla concorrenza, favorito anche da una monoposto molto performante.

L’olandese ha conquistato la bellezza di diciannove gare, sulle ventidue disputate, frantumando record su record e chiudendo la pratica iridata anzitempo sul finale di stagione. Nessun pilota è riuscito a reggere il ritmo di Max, neanche il compagno di squadra Sergio Perez protagonista di un campionato molto altalenante dove ha commesso numerosi errori.

“Non mi interessano le opinioni degli altri – ha dichiarato Verstappen, intervistato da Auto Motor und Sport – Non conoscono la nostra vettura. Cerco solo di trarne il meglio. E lo faccio ogni volta. Non so quanto sia dominante questa vettura rispetto alle precedenti auto. Nessuno lo sa”.

Verstappen continuando con la propria disamina ha aggiunto: “Io metto a punto l’auto come piace a me. E l’altro pilota lo adatta alle sue esigenze. Gli ingegneri sviluppano l’auto per renderla più veloce. E non come piacerebbe a me”.

Il tre volte campione del mondo concludendo ha detto: “Lo stesso vale per lo stile di guida. Qual è il mio stile di guida? Non lo so. Mi adatto alle esigenze della vettura per renderla il più veloce possibile. Questa è la chiave per essere un vero pilota di Formula 1. Adattarsi a cosa ricevi dalla squadra”.