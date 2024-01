F1 | Eddie Jordan rivela quali piloti sceglierebbe per il proprio team

Eddie Jordan è un manager che si intende di piloti, fiutando i campioni. Non è un caso che proprio l’irlandese, fondatore dell’omonima scuderia che ha militato in Formula 1 dal 1991 al 2005, abbia fatto debuttare in Formula 1 un certo Michael Schumacher che successivamente ha riscritto la storia del Circus a suon di record. Lo stesso Jordan, discutendo sui piloti attualmente in attività che mettere sotto contratto se avesse ancora una squadra, non avrebbe dubbi. I fortunati rispondono ai nomi di Charles Leclerc e Lando Norris.

“Sono un grande fan di Leclerc, probabilmente lo vorrei – ha dichiarato Jordan al podcast Formula For Success – Sarebbe difficile anche da trascurare Hamilton, ma gli anni non vanno a suo favore e dunque penserei ad altri. Non prenderei Alonso e Lewis, mentre sceglierei Leclerc e Norris. Questa sarebbe la line up che vorrei”.

Da parte di Jordan non è mancato anche un riferimento all’eventuale compagno di squadra, si tratterebbe di una vecchia conoscenza per l’olandese che ha già avuto modo di conviverne gli spazi all’interno del box della Red Bull: “Ho un vero debole per Albon, con le giuste condizioni lo metterei sotto contratto. Penso che potrebbe sorprendere”.