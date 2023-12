F1 | Ferrari, Sainz: “Io e Leclerc formiamo una bella coppia”

Carlos Sainz non ha dubbi. Lo spagnolo infatti ritiene che lui e il compagno di squadra Charles Leclerc formino un’ottima coppia in Ferrari. L’ex McLaren, scelto da Mattia Binotto e arrivato Maranello nel 2021 al posto di Sebastian Vettel, ha ammesso come la sinergia con il monegasco sia buona portando entrambi ad avere una rivalità positiva per la squadra.

Il 2023 non è stato un anno semplice per la Ferrari che ha dovuto fare i conti con una monoposto lontana dal vertice. In una stagione problematica la scuderia del Cavallino è comunque riuscita a conquistare una gara, l’unica non firmata dalla Red Bull (la scuderia di Milton Keynes ha trionfato in 21 appuntamenti su 22, ndr), trionfando nella notte di Singapore proprio con Sainz.

“In ogni gara siamo a mezzo decimo di distanza l’uno dall’altro – ha dichiarato Sainz ai microfoni di DAZN Spagna – Io e Charles Leclerc siamo sempre insieme. La capacità che ha sul giro secco, la capacità che ha in gara di rimontare e guadagnare posizioni in partenza… Formiamo una bella coppia”.

Lo spagnolo, continuando a parlare del proprio compagno di squadra, ha poi aggiunto: “Penso che siamo due piloti che si capiscono molto bene. Penso che sia la cosa più interessante per la squadra avere due piloti che si spingono a vicenda. Penso che abbiamo una sana rivalità tra noi, ma diamo sempre la priorità alla squadra. Cerco di mordere quando occorre e cerco di controllarmi quando ce n’è bisogno”.