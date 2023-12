F1 | Ferrari, Sainz sul dominio Red Bull: “La differenza l’ha fatta Verstappen”

Il 2023 è stato un anno magico per la Red Bull che ha letteralmente dominato la scena in pista, ottenendo la bellezza di ventuno gare in ventidue appuntamenti. L’unica gara non firmata dalla monoposto di Milton Keynes è stata quella di Singapore, dove a fare festa è stata la Ferrari con Carlos Sainz.

Proprio lo spagnolo, che ha permesso al Cavallino di concludere un anno difficile almeno con un successo in bacheca, ha discusso della stessa Red Bull e della differenza che ha fatto Max Verstappen. L’olandese ha stracciato la concorrenza, vincendo ben 19 gare e laureandosi campione del mondo per la terza volta in carriera.

“Sono così felice alla Ferrari e così felice di far parte di questa squadra che, al momento, non vedo una data di scadenza – ha dichiarato Sainz, intervistato da DAZN Spagna – La mia motivazione principale è essere campione del mondo. E se riesco a raggiungere questo obiettivo con la Ferrari, ancora meglio . È ciò che dobbiamo provare a fare nel 2024 e penso alle capacità che abbiamo”.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Non dobbiamo dimenticare che in alcune gare siamo stati più veloci della Red Bull di Max Verstappen in qualifica, ma è vero che in gara ci hanno battuto. Credo che Max Verstappen abbia fatto la differenza, ma la differenza l’ha fatta in generale anche la Red Bull”.