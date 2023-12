F1 | Gala FIA, Horner esalta il gruppo Red Bull

Per il secondo anno consecutivo la Red Bull si è laureata campione del mondo piloti, con Max Verstappen, e costruttori. Ma rispetto al 2022, dove almeno nella prima parte di stagione c’era stata la concorrenza della Ferrari, il 2023 ha visto assoluta protagonista la scuderia di Milton Keynes che ha letteralmente monopolizzato l’azione in pista. La RB19 ha infatti conquistato la bellezza di 21 gare sulle 22 disputate, ad eccezione dell’appuntamento di Singapore che ha sorriso alla Ferrari e a Carlos Sainz.

A Baku, dove nella serata di ieri si è tenuto il Gala FIA, Chris Horner ha voluto dedicare la vittoria del titolo costruttori a tutti coloro che sia in fabbrica che in pista hanno reso possibile un anno a dir poco incredibile. In una stagione magica, come quella che ha chiuso due settimane fa ad Abu Dhabi, la Red Bull ha anche festeggiato per la prima volta nella propria storia la doppietta iridata Verstappen-Perez nel Mondiale piloti.

“È stata la stagione più straordinaria per la squadra, battendo così tanti record, vincendo 21 gare su 22 e cinque gare Sprint su sei – ha dichiarato Horner, citato da Formula1.com – È qualcosa di molto speciale”.

Horner ha poi aggiunto: “È qualcosa a cui ogni uomo e ogni donna all’interno del team ha contribuito dietro le quinte per raggiungere questo livello di eccellenza. Penso che questo premio stasera vada a nome di tutti quegli uomini e donne che abbiamo all’interno della Red Bull Racing: hanno fatto un lavoro straordinario per supportare entrambi i piloti”.

Il manager inglese ha poi concluso: “Oggi ovviamente Max si unisce ai grandi. È una serata importante per noi, un anno importante per noi e sono estremamente orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto”.