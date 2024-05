F1 | McLaren, Piastri: “Ho commesso alcuni errori, ma Leclerc è stato incredibilmente veloce”

Oscar Piastri è stato il primo degli umani. L’australiano infatti ha concluso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio di Monaco e domani scatterà dalla prima fila accanto al poleman, nonché idolo di casa, Charles Leclerc. L’alfiere della McLaren, commentando l’esito del sabato del Principato, ha ammesso come a pesare sulla sua prestazione (comunque ottima che lo ha visto precedente l’altra Rossa di Carlos Sainz) siano stati degli errori che non gli hanno permesso di lottare concretamente con la Ferrari SF-24 numero 16.

“Cosa ci è mancato per fare la pole? Se guardiamo la seconda metà del mio primo giro in Q3 e la prima metà del secondo giro probabilmente sarebbe bastato. Alla fine ho commesso un paio di errori però bisogna fare i complimenti a Charles che è stato incredibilmente veloce per tutto il weekend, ad un certo punto nessuno pensava di riuscire ad avvicinarsi a lui. Va bene partire dalla prima fila, credo che sia stato un buon weekend dove abbiamo costruito il passo”.

L’australiano ha poi aggiunto: “Cosa dovrò fare per cercare la vittoria? Una buona partenza, che aiuta sempre, e se vai in testa può controllare la gara molto facilmente qui. Quello probabilmente è il primo obiettivo. Se non ci riusciamo c’è poi la carta della strategia, voglio essere ottimista ma superare su questa pista non è semplice. Dobbiamo partire bene e cercare di fare del nostro meglio con una buona gara”.