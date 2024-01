F1 | Ferrari, Sainz analizza il 2023: “Ho avuto una stagione solida”

Se la Ferrari ha conquistato quella che si è rivelata l’unica vittoria della scorsa stagione, tra l’altro la sola non firmata dalla Red Bull con la scuderia di Milton Keynes che ha letteralmente rubato la scena in pista, lo deve a Carlos Sainz. Lo spagnolo ha infatti vinto a Singapore, sul tracciato cittadino di Marina Bay, rendendosi protagonista di un weekend dove è stato nettamente superiore alla concorrenza.

Malgrado un finale di stagione da dimenticare, dove tra Las Vegas e Abu Dhabi ha conquistato molto meno rispetto al potenziale della SF-23, Sainz ha promosso il proprio campionato. L’alfiere del Cavallino ha infatti definito “solido” il suo anno, sottolineando come i progressi effettuati duranti gli ultimi mesi lascino indurre all’ottimismo in ottica 2024.

“La mia stagione è stata solida – ha dichiarato Sainz, intervistato da AS – Anche se non è finita come avrei voluto dopo una seconda parte di stagione in cui stavo andando molto bene. Ma è stata solida, la squadra ha fatto grandi progressi e abbiamo lottato per cose più importanti”.

Sainz poi, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Questo mi rende orgoglioso, la squadra sta facendo passi avanti e se riusciremo a farne un altro nel 2024, saremo nella lotta. Il sapore del finale di stagione è amaro, ma me ne dimentico velocemente e mi concentro sull’anno prossimo. Arrivare quarto, quinto, sesto o settimo un anno non ti cambia la vita”.