F1 | Rory Bryne torna alla Ferrari

La scorsa stagione Frederic Vasseur aveva parlato dell’inizio di una rivoluzione a Maranello con l’arrivo di nuovo personale, tra questi vi è un gradito ritorno, quello di Rory Bryne che fu progettista alla Ferrari nell’epoca vittoriosa di Michael Schumacher. L’ottantenne gode di ottima stima nel circus della Formula 1 per aver realizzato alcune tra le monoposto più vincenti nella storia della Formula 1.

Come riportato da Motorsport, il progettista sudafricano ha trascorso nel tempo a Maranello in queste settimane per lo sviluppo della 676 che verrà presentata il prossimo 13 febbraio e che ha superato brillantemente il crash test.