Formula 1 | Norris svetta a Miami: gli highlights della gara [VIDEO]

F1 GP Miami – Vi riportiamo gli highlights dell’ultimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una vera e propria cavalcata, concretizzatasi dopo la metà di gara, Lando Norris è riuscito ad aggiudicarsi il primo successo della carriera, “stroncando” un tabù che perdurava ormai da 109 gare.

L’inglese, veloce e constante con una McLaren in palla per tutto il fine settimana, ha sfruttato al meglio un regime di safety car provocato da Logan Sargeant e Kevin Magnussen, il quale gli ha permesso di sopravanzare dalla quarta alla prima posizione.

Alle sue spalle hanno trovato posto Max Verstappen e Charles Leclerc, mentre a seguire si sono classificati Carlos Sainz, Sergio Perez, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Appuntamento tra due settimane ad Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, prova che di fatto assume un’importanza non indifferente anche in ottica campionato.